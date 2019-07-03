Жерсон, которым интересуется «Динамо», хочет перейти во «Фламенго»
Полузащитник «Ромы» Жерсон хочет вернуться на родину и продолжить карьеру во «Фламенго», сообщает Globo Esporte. Ранее в СМИ сообщалось, что руководство московского «Динамо» согласовало с «Ромой» трансфер полузащитника, но пока не может договориться о контракте с игроком.
Издание сообщает, что Жерсон провёл беседу с главным тренером «Фламенго» Жорже Жезушем и выразил желание присоединиться к команде. Однако бразильский клуб не готов заплатить столько же, сколько и «Динамо», которое готово отдать «Роме» за футболиста € 10 млн.
Жерсон перешёл в «Рому» летом 2016 года из «Флуминенсе» за € 16,6 млн. В минувшем сезоне бразилец выступал на правах аренды за «Фиорентину». В 40 матчах он записал в свой актив 3 гола и 4 результативные передачи.
«Динамо» не может договориться о контракте с хавбеком «Ромы» Жерсоном
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