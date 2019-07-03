Семак: Сутормин интересен мне как тренеру, но он выбрал «Рубин»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча за Суперкубок России с «Локомотивом» рассказал о кадровой ситуации в петербургской команде.
«Сутормин интересен мне как тренеру. Он выбрал „Рубин“ — это полностью его выбор. Надеюсь, что Лука Джорджевич останется в команде — у него неплохие перспективы на этот сезон.
Мусаев, Прохин и Мостовой оставили достаточно приятное впечатление. В зависимости от того, как сформируется состав на сезон, будем думать о том, кто, может быть, останется с нами, либо с «Зенитом»-2, либо перейдет в аренду с возможностью дальнейшего роста. Решим на клубном уровне, что будет приемлемо для них с точки зрения прогресса, чтобы в будущем они могли бороться за место в старте и помогать нашей команде", — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 3 июля 2019
-
12:49
-
12:30
-
12:29
-
12:13
-
12:10
-
11:52
-
11:43
-
11:38
-
11:23
-
11:18
-
11:14
-
10:52
-
10:40
-
10:33
-
10:24
-
10:05
-
10:03
-
10:00
-
09:57
-
09:43
-
09:43
-
09:35
-
09:27
-
09:25
-
09:25
-
09:11
-
08:54
-
08:24
-
08:07
-
07:39
-
07:30
-
07:10
-
06:46
-
06:14
-
05:59