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Семак: Сутормин интересен мне как тренеру, но он выбрал «Рубин»

Семак: Сутормин интересен мне как тренеру, но он выбрал «Рубин»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча за Суперкубок России с «Локомотивом» рассказал о кадровой ситуации в петербургской команде.

«Сутормин интересен мне как тренеру. Он выбрал „Рубин“ — это полностью его выбор. Надеюсь, что Лука Джорджевич останется в команде — у него неплохие перспективы на этот сезон.

Мусаев, Прохин и Мостовой оставили достаточно приятное впечатление. В зависимости от того, как сформируется состав на сезон, будем думать о том, кто, может быть, останется с нами, либо с «Зенитом»-2, либо перейдет в аренду с возможностью дальнейшего роста. Решим на клубном уровне, что будет приемлемо для них с точки зрения прогресса, чтобы в будущем они могли бороться за место в старте и помогать нашей команде", — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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