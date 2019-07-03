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«Спартак» ведёт переговоры о продаже Фернандо в китайский клуб

«Спартак» ведёт переговоры о продаже Фернандо в китайский клуб
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Лукас Фернандо может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sport24, бразилец может продолжить карьеру в Китае. По информации издания, в настоящий момент красно-белые ведут переговоры с «Шанхай Шэньхуа» о переходе 27-летнего футболиста.

Отмечается, что китайский клуб в настоящий момент располагает крупной суммой для усиления (около € 30 млн) и нуждается в креативном центральном полузащитнике. При этом на приобретение Фернандо «Шанхай Шэньхуа» рассчитывает потратить не более € 15 млн.

Фернандо защищает цвета «Спартака» с 2016 года, а ранее выступал за «Гремио», донецкий «Шахтёр» и «Сампдорию». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.

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