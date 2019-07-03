О. Иванов: все знают уровень Глушакова, он очень сильно поможет «Ахмату»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов поделился впечатлениями о товарищеском матче со «Штурмом» (3:2) и о новичках клуба.



«В первую очередь акцент мы делаем на построение игры, на реализацию тренерских задумок, на результат смотрим второстепенно. Соперники у нас подбирались качественные. Сегодняшняя игра показала, что мы двигаемся в правильном направлении. Рашид Маматкулович требует, чтобы футболисты вбегали в свободные зоны, шли проникающие передачи. Конечно, не всегда это получается, но мы регулярно работаем над этим. Мы всё ещё под нагрузками, два дня назад у нас была беговая работа, скоростная выносливость, казалось, после такой нагрузки тяжеловато будем выглядеть. Думаю, форму пока оценивать рано, пару дней ещё будет тяжёлая работа, потом нагрузки пойдут на убыль.



Дениса Глушакова мы знаем как опытного футболиста, игравшего за национальную команду, в еврокубках. Все знают его уровень, вопрос времени, когда он наберёт кондиции. Он нам очень сильно поможет. По Михалаку видно, что он очень талантливый. Думаю, если будет продолжать усердно работать, может дорасти до игрока первой национальной сборной», — цитирует Иванова пресс-служба «Ахмата».

«Ахмат» разгромил «Штурм» в дебютном матче Глушакова