Марсело лишили водительских прав за отказ пройти проверку на алкоголь

Защитник мадридского «Реала» Марсело столкнулся с проблемами с законом.
В настоящее время 31-летний футболист вместе со своей семьёй проводит отпуск в Рио-де-Жанейро, поскольку главный тренер сборной Бразилии Тите принял решение не включать его в заявку на Кубок Америки, где национальная команда уже добралась до финала.
Как сообщает AS со ссылкой на O Globo, 1 июня Марсело во время езды на автомобиле остановили сотрудники полиции. Правоохранители заподозрили, что спортсмен находится в состоянии алкогольного опьянения, и предложили ему пройти тест. Защитник отказался, в связи с чем был вынужден заплатить штраф в размере € 675. Позднее местные власти лишили его водительских прав на один год.
Ранее Марсело уже сталкивался с проблемами подобного характера. В 2013 году он был уличён в вождении без прав.
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