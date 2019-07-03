Марсело лишили водительских прав за отказ пройти проверку на алкоголь

Защитник мадридского «Реала» Марсело столкнулся с проблемами с законом.



В настоящее время 31-летний футболист вместе со своей семьёй проводит отпуск в Рио-де-Жанейро, поскольку главный тренер сборной Бразилии Тите принял решение не включать его в заявку на Кубок Америки, где национальная команда уже добралась до финала.



Как сообщает AS со ссылкой на O Globo, 1 июня Марсело во время езды на автомобиле остановили сотрудники полиции. Правоохранители заподозрили, что спортсмен находится в состоянии алкогольного опьянения, и предложили ему пройти тест. Защитник отказался, в связи с чем был вынужден заплатить штраф в размере € 675. Позднее местные власти лишили его водительских прав на один год.



Ранее Марсело уже сталкивался с проблемами подобного характера. В 2013 году он был уличён в вождении без прав.

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