ЦСКА — «Ростов»: онлайн-трансляция матча начнётся 3 июля в 19:00

Сегодня, 3 июля, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в городе Пёллау (Австрия) состоится матч 3-го тура Кубка Париматч Премьер ЦСКА – «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Помимо «армейцев» и ростовчан участие в предсезонном турнире принимают ещё две российские команды — «Краснодар» и «Спартак».
Напомним, аналогичное соревнование проводилось в зимнее межсезонье. Тогда победителем турнира стал московский «Спартак», опередивший в итоговой таблице «Зенит», «Ростов» и «Локомотив».
После двух туров ЦСКА, не набрав ни одного очка, занимает последнее, четвёртое, место в турнирной таблице. «Ростов» (3) располагается строчкой выше. «Краснодар» (6) и «Спартак» (3) занимают первое и второе места соответственно.
- 3 июля 2019
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