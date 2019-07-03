ЦСКА — «Ростов»: онлайн-трансляция матча начнётся 3 июля в 19:00

Сегодня, 3 июля, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в городе Пёллау (Австрия) состоится матч 3-го тура Кубка Париматч Премьер ЦСКА – «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Помимо «армейцев» и ростовчан участие в предсезонном турнире принимают ещё две российские команды — «Краснодар» и «Спартак».



Напомним, аналогичное соревнование проводилось в зимнее межсезонье. Тогда победителем турнира стал московский «Спартак», опередивший в итоговой таблице «Зенит», «Ростов» и «Локомотив».



После двух туров ЦСКА, не набрав ни одного очка, занимает последнее, четвёртое, место в турнирной таблице. «Ростов» (3) располагается строчкой выше. «Краснодар» (6) и «Спартак» (3) занимают первое и второе места соответственно.



ЦСКА – «Ростов». Прогноз: Карпин оставит «армейцев» на последнем месте ЦСКА закончит предсезонный турнир без побед, «Ростов» поборется за первую строчку.