Дани Алвес: согласен с Месси. Судья нервничал больше, чем мы

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес высказался о положении нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после полуфинального матча Кубка Америки (2:0), а также о работе бригады арбитров в этой встрече.



«Быть лучшим в мире трудно. Если бы мы проиграли, это была бы вина всех футболистов, но в Аргентине вся вина ложится на Лео. Что касается судейства, я согласен с ним. Арбитр нервничал больше, чем мы», — приводит слова Алвеса Cuatro.



Ранее Месси обрушился с критикой на судей, а также заявил, что они не столкнутся с санкциями из-за власти бразильцев в КОНМЕБОЛ.



Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки—2019, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который состоится в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» завтра, 4 июля (начало — в 3:30 мск).

Месси: идиотские решения арбитров отвлекали сборную Аргентины от игры