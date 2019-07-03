Дани Алвес: согласен с Месси. Судья нервничал больше, чем мы

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес высказался о положении нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после полуфинального матча Кубка Америки (2:0), а также о работе бригады арбитров в этой встрече.
«Быть лучшим в мире трудно. Если бы мы проиграли, это была бы вина всех футболистов, но в Аргентине вся вина ложится на Лео. Что касается судейства, я согласен с ним. Арбитр нервничал больше, чем мы», — приводит слова Алвеса Cuatro.
Ранее Месси обрушился с критикой на судей, а также заявил, что они не столкнутся с санкциями из-за власти бразильцев в КОНМЕБОЛ.
Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки—2019, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который состоится в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» завтра, 4 июля (начало — в 3:30 мск).
- 3 июля 2019
-
16:03
-
16:00
-
15:45
-
15:21
-
15:09
-
14:54
-
14:52
-
14:35
-
14:25
-
14:14
-
14:08
-
14:08
-
14:02
-
13:53
-
13:33
-
13:30
-
13:29
-
13:12
-
13:09
-
12:49
-
12:30
-
12:29
-
12:13
-
12:10
-
11:52
-
11:43
-
11:38
-
11:23
-
11:18
-
11:14
-
10:52
-
10:40
-
10:33
-
10:24
-
10:05