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«Атлетико» объявил о подписании Жоау Фелиша за € 126 млн

«Атлетико» объявил о подписании Жоау Фелиша за € 126 млн
Футбол / Испания 0

«Атлетико» в своём «твиттере» объявил о трансфере форварда «Бенфики» Жоау Фелиша.

«Матрасники» представили видео с 19-летним нападающим, который находится в музее дель Прадо. В ролике мадридский клуб приветствует португальца словами: «Добро пожаловать, Жоау Фелиш. Настоящий талант».

Видео доступно в «твиттере» «Атлетико».

Трансфер футболиста обошёлся мадридскому клубу в € 126 млн.

Ранее сообщалось, что в «Атлетико» португальский форвард будет получать € 6 млн в год. Агент футболиста Жорже Мендеш получит 30% от суммы сделки.

В завершившемся сезоне Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной Португалии нападающий сыграл 1 матч.

«Бенфика» объявила о продаже «Атлетико» Фелиша за € 126 млн
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