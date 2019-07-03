«Манчестер Сити» объявил о заключении контракта с защитником ПСВ Анхелиньо

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе защитника ПСВ Анхелиньо. Контракт 22-летнего футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, Анхелиньо выступал в составе «Манчестер Сити» с 2014 по 2018 год, после чего игрока приобрёл эйндховенский ПСВ. В минувшем сезоне испанский защитник принял участие в 4 матчах чемпионата Нидерландов и записал на свой счёт гол. Также Анхелиньо выступал на правах аренды за такие команды, как «Нью-Йорк Сити», «Жирона», «Мальорка» и " НАК Бреда".



«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам сезона-2018/19. Также в тройке лидеров английской Премьер-лиги сезон завершили «Ливерпуль», который уступил победителю 1 очко, и лондонский «Челси».