Фелиш взял номер Гризманна в «Атлетико»
Новоиспечённый форвард «Атлетико» Жоау Фелиш определился с игровым номером в мадридском клубе.
Как сообщает «твиттер» «матрасников», 19-летний нападающий в новой команде будет выступать под 7-м номером. Ранее под ним играл Антуан Гризманн, который этим летом сменит клубную прописку.
Фото доступно в «твиттере» «Атлетико».
Напомним, трансфер Фелиша обошёлся мадридскому клубу в € 126 млн.
Ранее сообщалось, что в «Атлетико» португальский форвард будет получать € 6 млн в год. Агент футболиста Жорже Мендеш получит 30% от суммы сделки.
В завершившемся сезоне Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. В составе сборной Португалии нападающий сыграл 1 матч.
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