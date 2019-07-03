Фелиш взял номер Гризманна в «Атлетико»

Новоиспечённый форвард «Атлетико» Жоау Фелиш определился с игровым номером в мадридском клубе.

Как сообщает «твиттер» «матрасников», 19-летний нападающий в новой команде будет выступать под 7-м номером. Ранее под ним играл Антуан Гризманн, который этим летом сменит клубную прописку.

Фото доступно в «твиттере» «Атлетико».

Напомним, трансфер Фелиша обошёлся мадридскому клубу в € 126 млн.



Ранее сообщалось, что в «Атлетико» португальский форвард будет получать € 6 млн в год. Агент футболиста Жорже Мендеш получит 30% от суммы сделки.



В завершившемся сезоне Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. В составе сборной Португалии нападающий сыграл 1 матч.