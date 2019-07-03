Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фелиш взял номер Гризманна в «Атлетико»

Фелиш взял номер Гризманна в «Атлетико»
Футбол / Испания 0

Новоиспечённый форвард «Атлетико» Жоау Фелиш определился с игровым номером в мадридском клубе.

Как сообщает «твиттер» «матрасников», 19-летний нападающий в новой команде будет выступать под 7-м номером. Ранее под ним играл Антуан Гризманн, который этим летом сменит клубную прописку.

Фото доступно в «твиттере» «Атлетико».

Напомним, трансфер Фелиша обошёлся мадридскому клубу в € 126 млн.

Ранее сообщалось, что в «Атлетико» португальский форвард будет получать € 6 млн в год. Агент футболиста Жорже Мендеш получит 30% от суммы сделки.

В завершившемся сезоне Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. В составе сборной Португалии нападающий сыграл 1 матч.

Фелиш обошёл Роналду и стал самым дорогим португальским игроком в истории
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент