Фелиш обошёл Роналду и стал самым дорогим португальским игроком в истории

Трансфер форварда «Бенфики» Жоау Фелиша в «Атлетико» за € 126 млн стал самым дорогим для португальских игроков.

Переход 19-летнего нападающего лиссабонского клуба обошёлся «матрасникам» дороже, нежели прошлым летом туринский «Ювентус» заплатил «Реалу» за Криштиану Роналду — € 117 млн. На третьем месте в списке самых дорогих трансферов среди португальских игроков находится переход того же Роналду в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» летом 2009 года за € 94 млн.

Также трансфер Фелиша оказался на четвёртом месте в списке самых дорогих переходов в истории футбола. Больше за футболистов платили только «ПСЖ» — за Неймара (€ 222 млн) и Килиана Мбаппе (€ 180 млн), а также «Барселона» за Филиппе Коутиньо (€ 145 млн).