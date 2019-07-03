Фелиш обошёл Роналду и стал самым дорогим португальским игроком в истории
Трансфер форварда «Бенфики» Жоау Фелиша в «Атлетико» за € 126 млн стал самым дорогим для португальских игроков.
Переход 19-летнего нападающего лиссабонского клуба обошёлся «матрасникам» дороже, нежели прошлым летом туринский «Ювентус» заплатил «Реалу» за Криштиану Роналду — € 117 млн. На третьем месте в списке самых дорогих трансферов среди португальских игроков находится переход того же Роналду в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» летом 2009 года за € 94 млн.
Также трансфер Фелиша оказался на четвёртом месте в списке самых дорогих переходов в истории футбола. Больше за футболистов платили только «ПСЖ» — за Неймара (€ 222 млн) и Килиана Мбаппе (€ 180 млн), а также «Барселона» за Филиппе Коутиньо (€ 145 млн).
«Атлетико» объявил о подписании Жоау Фелиша за € 126 млн
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