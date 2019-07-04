Охрана президента Бразилии могла мешать взаимодействию судьи с кабинкой VAR

Перед полуфинальным матчем Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины имелись проблемы в установлении связи между главным арбитром встречи Родди Самбрано и кабинкой VAR. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, перед началом игры существовали помехи на частоте, которая использовалась для связи между судейской бригадой. Эту информацию подтвердили в организационном комитете турнира. Однако, по словам организаторов, проблема была решена до того, как прозвучал стартовый свисток в матче.

Вероятной причиной сбоя в связи между главным арбитром и кабинкой VAR стали действия охраны президента Бразилии Жаира Болсонару, который присутствовал на игре. В целях безопасности главы государства его охрана могла создавать помехи при взаимодействии судейской бригады. Но в оргкомитете турнира эту информацию опровергли. В КОНМЕБОЛ также сообщили, что не зарегистрировали никаких отклонений в работе VAR в полуфинальной игре.

Напомним, после игры капитан сборной Аргентины Лионель Месси был удивлён, что за всю игру Самбрано ни разу так и не воспользовался помощью VAR.