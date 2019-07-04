Грановская: сейчас идеальный момент для возвращения Лэмпарда в «Челси»

Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала назначение бывшего футболиста клуба Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды.
«Мы с большим удовольствием приветствуем Фрэнка, вернувшегося в «Челси» в качестве главного тренера. Он обладает фантастическими знаниями и пониманием работы этого клуба. В прошлом сезоне Фрэнк показал, что является одним из самых талантливых молодых тренеров в футболе.
После 13 лет с нами в качестве футболиста, в течение которых он стал легендой клуба и его лучшим бомбардиром, мы считаем, что настал идеальный момент для возвращения Фрэнка, и рады, что он принял такое решение. Мы будем делать всё возможное, чтобы он получал максимальную поддержку, необходимую для успеха», — цитирует Грановскую пресс-служба «Челси».
Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2).
- 4 июля 2019
-
11:42
-
11:38
-
11:29
-
11:27
-
11:21
-
11:07
-
11:03
-
10:47
-
10:38
-
10:18
-
10:16
-
10:05
-
10:03
-
09:58
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:11
-
08:54
-
08:12
-
07:59
-
07:35
-
07:24
-
07:11
-
06:50
-
06:30
-
06:14
-
05:45
-
04:55
-
04:41
-
04:03
-
03:48
-
03:00