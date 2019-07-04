Грановская: сейчас идеальный момент для возвращения Лэмпарда в «Челси»

Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала назначение бывшего футболиста клуба Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды.



«Мы с большим удовольствием приветствуем Фрэнка, вернувшегося в «Челси» в качестве главного тренера. Он обладает фантастическими знаниями и пониманием работы этого клуба. В прошлом сезоне Фрэнк показал, что является одним из самых талантливых молодых тренеров в футболе.



После 13 лет с нами в качестве футболиста, в течение которых он стал легендой клуба и его лучшим бомбардиром, мы считаем, что настал идеальный момент для возвращения Фрэнка, и рады, что он принял такое решение. Мы будем делать всё возможное, чтобы он получал максимальную поддержку, необходимую для успеха», — цитирует Грановскую пресс-служба «Челси».



Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2).

Назначение Лэмпарда в «Челси» – правильный шаг. Даже если у него не получится Кажется, Абрамович всё-таки даст шанс Фрэнку.