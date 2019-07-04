Беляев, Кудряшов и К. Комбаров проголосовали в номинации на премию Бышовца
«Чемпионату» стало известно, как начали голосовать футболисты в номинации на премию Бышовца, названную в честь заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца и вручаемую лучшему игроку России до 21 года.
В голосовании принимают участие только российские футболисты старше 28 лет, которые провели не менее 40 матчей в РПЛ, или моложе, но игроки сборной, сыгравшие не менее 30 матчей в РПЛ.
Максим Беляев: Фёдор Чалов, Матвей Сафонов, Ильзат Ахметов.
Фёдор Кудряшов: Фёдор Чалов, Магомед-Шапи Сулейманов, Ильзат Ахметов.
Кирилл Комбаров: Фёдор Чалов, Николай Рассказов, Роман Евгеньев.
За первое место каждый футболист получает по три балла, за второе — два, за третье — один. В настоящее время голосование продолжается.
- 4 июля 2019
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