«Вильярреал» объявил о переходе Альбиоля из «Наполи»

Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль продолжит карьеру в составе «Вильярреала», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
В ближайшее время 33-летний футболист пройдёт медицинское обследование, после чего заключит со своим новым клубом контракт на три года.
Альбиоль защищал цвета «Наполи» с 2013 года. Ранее он выступал за «Валенсию», воспитанником которой является, а также за «Хетафе» и мадридский «Реал». В сборную Испании защитник вызывался с 2007 по 2015 год. С национальной командой он дважды становился чемпионом Европы и однажды – чемпионом мира.
В минувшем сезоне Альбиоль принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 1 голом и получил 4 жёлтые карточки. «Наполи» финишировал на втором месте в турнирной таблице первенства, уступив лишь «Ювентусу».
- 4 июля 2019
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