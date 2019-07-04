«Аякс» отклонил первое предложение «Ювентуса» по де Лигту
Переход защитника «Аякса» Матейса де Лигта в «Ювентус» затягивается, сообщает Tuttosport со ссылкой на Marca.
По информации источника, амстердамский клуб отклонил первое предложение «старой синьоры» по своему игроку. Чемпион Италии был готов заплатить за 19-летнего футболиста € 65 млн и ещё € 10 млн в виде различных бонусов. Однако такое предложение не устроило «Аякс». Чемпион Нидерландов уведомил «Ювентус», что продаст защитника за сумму в € 75 млн, которую ранее за игрока уже предлагала «Барселона». Сам каталонский клуб не утратил интерес к футболисту и продолжает следить за ситуацией.
В минувшем сезоне де Лигт забил 3 гола в 33 матчах нидерландской Эредивизии. В Лиге чемпионов он записал в актив 3 мяча в 17 встречах.
«Ювентус» предложит за де Лигта € 75 млн
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