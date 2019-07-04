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РФС готов рассмотреть вопрос взаимоотношений «Ростова» и «Чайки»

РФС готов рассмотреть вопрос взаимоотношений «Ростова» и «Чайки»
Футбол / РПЛ 0

В Российском футбольном союзе сообщили, что готовы рассмотреть вопрос взаимоотношений футбольных клубов «Ростов» и «Чайка». Ранее президент клуба из села Песчанокопского Андрей Чайка назвал болельщиков ростовской команды «больными людьми, не понимающими в футболе, нуждающимися в работе с психологами».

«Что касается вопросов взаимоотношений футбольных клубов «Ростов» и «Чайка», а также высказываний их руководителей в прессе, то Комитет по этике Российского футбольного союза в случае поступления соответствующих материалов будет готов рассмотреть их в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе РФС.

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц уже заявил, что за оскорбление болельщиков клуба Чайке придётся ответить.

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