Дзола покинул «Челси» после назначения Лэмпарда на пост главного тренера

Пресс-служба лондонского «Челси» на официальном сайте сообщила об уходе из клуба Джанфранко Дзолы, который работал помощником главного тренера.

Дзола выступал за «Челси» с 1996 по 2003 год. После завершения карьеры футболиста итальянец работал наставником в «Вест Хэм Юнайтед», сборной Италии U16, «Уотфорде», «Кальяри», «Аль-Араби» и «Бирмингем Сити». Летом 2018 года специалист вернулся в лондонский клуб в качестве ассистента Маурицио Сарри.

Ранее «Челси» объявил о назначении на пост главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Ожидается, что он пригласит в штаб команды новых помощников.

По информации СМИ, руководство «Челси» предлагало Дзоле роль посла клуба, но специалист предпочёл продолжить тренерскую деятельность.