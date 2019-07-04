Украинский футболист, угрожавший игрокам «Краснодара», закрыл свой «инстаграм»

Украинский полузащитник венгерского «Халадаша» Юрий Габовда закрыл свой «инстаграм» после скандального поста с угрозами в адрес игроков второй команды «Краснодара».
Напомним, «Халадаш» встретится с «Краснодаром-2» в товарищеском матче завтра, 5 июля, начало – в 19:00 по московскому времени. Сегодня Габовда в своём «инстаграме» написал: «Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!»
После этого украинский футболист сделал заявление, в котором сказал, что его аккаунт в социальной сети был взломан, а в адрес его семьи стали поступать угрозы.
Габовда выступает за венгерскую команду с 2018 года. 30-летний футболист ранее также выступал за «Карпаты», «Кривбасс», «Таврию», «Гранит», минское «Динамо», «Рух» и «Балмазуйварош».
- 4 июля 2019
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