«Сочи» объявил о переходе Полоза

«Сочи» в своём «твиттере» объявил о переходе форварда «Зенита» Дмитрия Полоза.
«Дмитрий Полоз стал игроком «Сочи». Воспитанник ставропольского футбола присоединится к команде в Сочи. Прошлый сезон Дмитрий провёл на правах аренды в казанском «Рубине», где в 27 играх забил 5 мячей. Добро пожаловать в «Сочи», Дима!» — сказано в заявлении «Сочи» в «Твиттере».
Напомним, «Чемпионат» — единственный, кто сообщал о возможном переходе Полоза в «Сочи».
Полоз перешёл в «Зенит» летом 2017 года на правах свободного агента из «Ростова». Всего в составе петербургского клуба нападающий сыграл 31 матч и забил 3 мяча и сделал 8 результативных передач.
Ранее 27-летний нападающий побывал в расположении «Ростова», в составе которого принял участие в турнире в Австрии. Однако позже «Зенит» отозвал футболиста из стана жёлто-синих.
- 4 июля 2019
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