РФС признал Лапочкина лучшим судьёй сезона-2018/19

Российский футбольный союз на официальном сайте сообщил, что Сергей Лапочкин признан лучшим арбитром по итогам сезона-2018/19.

В минувшей кампании Лапочкин в качестве главного судьи обслужил 21 матч Российской Премьер-Лиги. В Кубке России в активе рефери две встречи, включая финал. Сергей показал 118 жёлтых карточек и 2 красные.

В сезоне-2018/19 чемпионом Премьер-Лиги стал «Зенит». В 30 матчах сине-бело-голубые одержали 20 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

Победителем Кубка страны в минувшей кампании стал московский «Локомотив». На пути к трофею «железнодорожники» обыграли калининградскую «Балтику» (3:2 ДВ), красноярский «Енисей» (4:1), казанский «Рубин» (1:0, 1:0), «Ростов» (2:2, 2:0) и «Урал» из Екатеринбурга (1:0).