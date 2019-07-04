Дюков: Санкт-Петербург имеет очень хорошие шансы принять финал Лиги чемпионов

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о работе, которую проделывает РФС по организации крупных международных футбольных турниров в стране.
«РФС продолжает работу по организации крупных международных футбольных турниров в России. Сегодня Бюро Исполкома РФС приняло решение поддержать инициативу руководства Республики Татарстан по выдвижению города на право проведения матча за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов. Столица Татарстана имеет достаточно большой опыт проведения крупнейших международных соревнований. Здесь проводились матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году, Универсиада 2013 года и другие статусные турниры. Убеждён, что в случае положительного решения со стороны УЕФА Казань достойно проведет Суперкубок с участием сильнейших европейских клубов.
России очень важно сохранить статус самого сильного организатора международных футбольных турниров, который мы получили после Чемпионата мира по футболу 2018 в России. Недавно Исполком РФС одобрил выдвижение заявки России на проведение в 2021 году в Москве Чемпионата мира по пляжному футболу. Мы также с нетерпением ожидаем решения УЕФА по месту проведения финала Лиги Чемпионов 20/21 и уверены, что Санкт-Петербург имеет очень хорошие шансы", — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.
- 4 июля 2019
-
20:55
-
20:50
-
20:38
-
20:29
-
20:18
-
20:16
-
20:00
-
19:59
-
19:49
-
19:30
-
19:30
-
19:29
-
19:07
-
18:59
-
18:56
-
18:35
-
18:31
-
18:14
-
18:14
-
18:10
-
18:04
-
18:00
-
17:54
-
17:51
-
17:42
-
17:21
-
17:17
-
17:10
-
16:55
-
16:42
-
16:40
-
16:30
-
16:21
-
16:13
-
16:08