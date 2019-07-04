Дюков: Санкт-Петербург имеет очень хорошие шансы принять финал Лиги чемпионов

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о работе, которую проделывает РФС по организации крупных международных футбольных турниров в стране.

«РФС продолжает работу по организации крупных международных футбольных турниров в России. Сегодня Бюро Исполкома РФС приняло решение поддержать инициативу руководства Республики Татарстан по выдвижению города на право проведения матча за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов. Столица Татарстана имеет достаточно большой опыт проведения крупнейших международных соревнований. Здесь проводились матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году, Универсиада 2013 года и другие статусные турниры. Убеждён, что в случае положительного решения со стороны УЕФА Казань достойно проведет Суперкубок с участием сильнейших европейских клубов.

России очень важно сохранить статус самого сильного организатора международных футбольных турниров, который мы получили после Чемпионата мира по футболу 2018 в России. Недавно Исполком РФС одобрил выдвижение заявки России на проведение в 2021 году в Москве Чемпионата мира по пляжному футболу. Мы также с нетерпением ожидаем решения УЕФА по месту проведения финала Лиги Чемпионов 20/21 и уверены, что Санкт-Петербург имеет очень хорошие шансы", — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.