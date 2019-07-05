Карпин — о встрече с Федуном: спросил, почему не бреюсь, про очки не спрашивал

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о встрече с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

«Что касается встречи с Федуном в Австрии, то мы не разговаривали, просто поздоровались, и всё. Спросили друг у друга, как дела. «Почему не бреешься» — и всё… Про очки не спросил, ему неинтересно про очки, вам всем интересно, ему неинтересно», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, Карпин работал в «Спартаке» главным тренером и генеральным директором с 2009 по 2014 год. В этот период красно-белые дважды становились серебряными призёрами чемпионата России. В минувшем сезоне «Ростов» дважды обыграл «Спартак» (1:0, 2:1) в матчах Российской Премьер-Лиги. Также команда Карпина одержала победу над столичным клубом на турнире в Австрии (2:0).