Силкин: «Зениту» есть кем заменить Барриоса

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что отсутствие колумбийского футболиста «Зенита» Вильмара Барриоса в предстоящем матче с «Локомотивом» за Суперкубок России не скажется на игре петербургской команды.
«Зенит» настолько хорошо укомплектован, что отсутствие Барриоса не должно сказаться на команде. Питерцам есть кем заменить колумбийца. С этим проблем точно не будет. Совсем скоро стартует и чемпионат, так что, думаю, прямо сейчас сине-бело-голубые готовы уже на три четверти", — приводят слова Силкина «Известия».
25-летний игрок петербургского клуба принимал участие в проходящем в Бразилии Кубке Америки и стал самым точным распасовщиком группового этапа. Сборная Колумбии проиграла в матче 1/4 финала Кубка Америки национальной команде Чили и вылетела из турнира.
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