Андреас Бек стал игроком бельгийского «Эйпена»

Бывший защитник немецкого «Штутгарта» и турецкого «Бешикташа» Андреас Бек продолжит карьеру в бельгийском чемпионате.
32-летний уроженец Кемерово подписал 3-летнее соглашение с «Эйпеном», сообщает официальный сайт клуба.
Последние два сезона экс-футболист сборной Германии провёл в «Штутгарте», куда перешёл из стамбульского «Бешикташа» в конце летнего трансферного окна 2017 года. Его контракт с немецким клубом был рассчитан до начала июля 2019 года, поэтому переход в «Эйпен» Бек сделал на правах свободного агента.
В минувшем сезоне «Штутгарт» не сумел сохранить прописку в высшем немецком дивизионе, уступив в стыковых матчах берлинскому «Униону», который впервые в своей истории вышел Бундеслигу.
Ранее сообщалось, что ряды «Униона» пополнил бывший игрок дортмундской «Боруссии» Невен Суботич.
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