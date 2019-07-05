Андреас Бек стал игроком бельгийского «Эйпена»

Бывший защитник немецкого «Штутгарта» и турецкого «Бешикташа» Андреас Бек продолжит карьеру в бельгийском чемпионате.



32-летний уроженец Кемерово подписал 3-летнее соглашение с «Эйпеном», сообщает официальный сайт клуба.

Последние два сезона экс-футболист сборной Германии провёл в «Штутгарте», куда перешёл из стамбульского «Бешикташа» в конце летнего трансферного окна 2017 года. Его контракт с немецким клубом был рассчитан до начала июля 2019 года, поэтому переход в «Эйпен» Бек сделал на правах свободного агента.



В минувшем сезоне «Штутгарт» не сумел сохранить прописку в высшем немецком дивизионе, уступив в стыковых матчах берлинскому «Униону», который впервые в своей истории вышел Бундеслигу.

Ранее сообщалось, что ряды «Униона» пополнил бывший игрок дортмундской «Боруссии» Невен Суботич.