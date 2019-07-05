Рафинья Алькантара: надеюсь, Неймар вернётся и Гризманн тоже перейдёт к нам

Хавбек «Барселоны» Рафинья Алькантара поделился мнением о возможных трансферах в каталонскую команду нападающего «Пари Сен-Жермена» Неймара и экс-игрока мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает испанское издание Marca.
«Надеюсь, Неймар вернётся. Он отличный игрок, который был действительно хорош в «Барселоне». Я никогда не видел ничего подобного связке Месси-Неймар-Суарес, это просто фантастика. И я надеюсь, что Гризманн тоже перейдёт к нам», — приводит слова Рафиньи Marca.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.
В прошедшем сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах на клубном уровне. На счету футболиста 21 забитый мяч и 10 результативных передач.
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