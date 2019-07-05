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«Лос-Анджелес Гэлакси» ошибся в написании фамилии Ибрагимовича на футболке

«Лос-Анджелес Гэлакси» ошибся в написании фамилии Ибрагимовича на футболке
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович сыграл в матче регулярного чемпионата MLS с «Торонто» с ошибкой в фамилии на футболке. Встреча прошла на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне и завершилась победой команды Златана со счётом 2:0 (оба гола на его счету).

Клуб из Лос-Анджелеса допустил ошибку, и вместо настоящей фамилии 37-летнего шведского футболиста на его спине была нанесена надпись «Ирбагимович».

Фото доступно в «твиттере» Марко Д'Онофрио.

Ибрагимович перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» в начале 2018 года. Ранее он выступал за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

После 18 туров «Лос-Анджелес Гэлакси» занимает третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата MLS.

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