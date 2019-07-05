Ибрагимович открыл бутылку «вертушкой» и бросил вызов Погба
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович присоединился к популярному челленджу, в котором нужно открыть бутылку необычным способом. Участие в нём уже приняли многие известные спортсмены.
37-летний футболист опубликовал в своём «твиттере» видео, на котором открывает бутылку ударом с «вертушки», а также бросил вызов бывшему партнёру по «Манчестер Юнайтед» полузащитнику Полю Погба.
Ибрагимович перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» в начале 2018 года. Ранее шведский форвард защищал цвета таких клубов, как «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
После 18 туров «Лос-Анджелес Гэлакси» занимает третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата MLS.
«Лос-Анджелес Гэлакси» ошибся в написании фамилии Ибрагимовича на футболке
- 5 июля 2019
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