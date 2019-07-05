Игнашевич: не копирую ни одного своего тренера

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о влиянии со стороны наставников, с которыми ему доводилось работать в качестве футболиста.



«Не копирую ни одного своего тренера, но у многих почерпнул что-то полезное: и у Газзаева, и у Сёмина, и у Хиддинка, и у Капелло, и даже у Хуанде Рамоса, с которым поработал всего месяц. Адвокат, Слуцкий, Гончаренко – в работе каждого я видел плюсы и минусы.



Дисциплина, как у Капелло, или послабления? Безусловно, должен быть баланс. В команде должна быть дисциплина, но в то же время футболисты не должны чувствовать себя в клетке. Я видел разные подходы: и демократичный, и авторитарный. И стараюсь исходить как из интересов команды, так и из интересов игроков», — цитирует Игнашевича пресс-служба «Торпедо».

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