«Реал» отдал Эдегора в аренду в «Реал Сосьедад»

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор проведёт следующий сезон в «Реале Сосьедад» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года, сообщает пресс-служба «сливочных» на официальном сайте клуба.

В минувшей кампании Эдегор выступал в аренде в «Витессе», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. В 35 встречах чемпионата Нидерландов 20-летний футболист отметился 9 забитыми мячами и 12 результативными передачами. В его активе также 2 матча и 2 гола в Кубке Нидерландов.

Напомним, Мартин стал игроком «Реала» в 16-летнем возрасте. Норвежец дебютировал за главную команду в последней игре сезона-2014/15, заменив нападающего Криштиану Роналду. Хавбек стал самым молодым игроком в истории «Королевского клуба», принявшим участие в матче чемпионата Испании.