Дуглас Сантос определился с игровым номером в «Зените»

Новоиспечённый защитник «Зенита» Дуглас Сантос определился с игровым номером в петербургском клубе.
Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, в сезоне-2019/20 футболист будет выступать под 3-м номером. Ранее футболку с цифрой «3» на спине в клубе носили Андрей Кондрашов, Зено Бундя, Мартин Горак, Мартин Шкртел, Фернанду Мейра, Бруну Алвеш, Кристиан Ансальди, Иван Новосельцев и Денис Терентьев.
Игровые номера сменили тот же Терентьев, Эмануэль Маммана, Эмилиано Ригони и Вильмар Барриос. Первый будет выступать под 49-м номером, второй — под 24-м, третий — под 10-м, а четвёртый — под 5-м.
В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России. Завтра сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом» в матче Суперкубка России. Игра состоится на «ВТБ Арене» в Москве.
- 5 июля 2019
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18:59Сутормин перейдёт в «Зенит» Эксклюзив
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