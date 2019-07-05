Райола: все в «Манчестер Юнайтед» знают, чего хочет Погба

Мино Райола, агент центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, рассказал о ситуации вокруг своего клиента.

«Все знают о готовности Поля двигаться дальше. Сейчас мы работаем над этим. Все знают, какие чувства испытывает Погба. Каждый в клубе — от главного тренера до владельца — знает, чего хочет Поль», — приводит слова Райолы The Times.

Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересован мадридский «Реал». На покупке 26-летнего француза настаивает главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

Поль вернулся в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» летом 2016 года за рекордные на тот момент в истории футбола € 105 млн. В минувшем сезоне хавбек на клубном уровне забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач в 47 играх.