Смешная гримаса Гилерме и суровый Смолов. Лучшие фото с тренировки «Локомотива»

5 июля на подмосковной учебно-тренировочной базе в Баковке московский «Локомотив» провёл очередную тренировку в рамках подготовки к матчу с «Зенитом» за Суперкубок России.

Матч состоится 6 июля на стадионе «ВТБ-Арена». Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

В минувшем сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги, «Локомотив» финишировал на втором месте, а также выиграл Кубок России.



Ранее «Зенит» четыре раза становился обладателем Суперкубка России, «Локомотив» является двукратным победителем турнира. Рекорд принадлежит ЦСКА, который выигрывал Суперкубок семь раз.

Лучшие фото с тренировки «Локомотива» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.