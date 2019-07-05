Смешная гримаса Гилерме и суровый Смолов. Лучшие фото с тренировки «Локомотива»
5 июля на подмосковной учебно-тренировочной базе в Баковке московский «Локомотив» провёл очередную тренировку в рамках подготовки к матчу с «Зенитом» за Суперкубок России.
Матч состоится 6 июля на стадионе «ВТБ-Арена». Начало встречи — 19:00 по московскому времени.
В минувшем сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги, «Локомотив» финишировал на втором месте, а также выиграл Кубок России.
Ранее «Зенит» четыре раза становился обладателем Суперкубка России, «Локомотив» является двукратным победителем турнира. Рекорд принадлежит ЦСКА, который выигрывал Суперкубок семь раз.
Лучшие фото с тренировки «Локомотива» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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