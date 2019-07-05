«Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте клуба опубликовал заявление о ситуации вокруг перехода нападающего Антуана Гризманна в каталонскую «Барселону». «Матрасники» подчеркнули, что к этому их подтолкнули сегодняшние высказывания президента сине-гранатовых Хосепа Марии Бартомеу.

«14 мая Гризманн проинформировал руководство «Атлетико» о решении покинуть клуб по окончании сезона. Через несколько дней нам стало известно, что «Барселона» обо всём договорилась с Антуаном ещё в марте, когда наша команда играла с «Ювентусом» в плей-офф Лиги чемпионов.

Это правда, что вчера по просьбе «Барселоны» состоялась встреча Мигеля Анхеля Гиля с генеральным директором каталонцев Оскаром Грау. После того как сумма отступных за Гризманна снизилась с € 200 млн до € 120 млн мистер Грау попросил отсрочку платежа. «Атлетико» отреагировал негативно, поскольку «Барселона» и игрок не уважают ни наш клуб, ни наших болельщиков.

В связи со сложившейся ситуацией «Атлетико» сегодня проинформировал Антуана, его сестру, которая является агентом, и адвоката, что он, в соответствии с контрактными обязательствами, должен появиться на базе клуба в предстоящее воскресенье для начала подготовки к следующему сезону.

Хотим выразить решительное неодобрение поведением обеих сторон, особенно «Барселоны», которая в ходе сезона побудила игрока разорвать соглашение с «Атлетико», когда наша команда выступала в Лиге чемпионов и боролась за титул Примеры с самой «Барселоной», — говорится в заявлении «Атлетико».