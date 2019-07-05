Роналду и Неймар встретились на ринге в рекламном ролике

Две звезды мирового футбола Криштиану Роналду («Ювентус») и Неймар («Пари-Сен-Жермен») снялись в рекламном ролике для португальской компании MEO.

В видео футболисты встретились на ринге в боксёрских перчатках и провели имитацию боя.

Видео доступно на YouTube-канале MEO.

Минувший сезон Роналду завершил с двумя выигранными трофеями на клубном уровне. С «Ювентусом» он выиграл чемпионат и Суперкубок Италии. Всего в сезоне-2018/19 португальский форвард сыграл в составе «старой синьоры» 43 матча, забил 28 мячей и сделал 10 результативных передач.

Неймар с «ПСЖ» также выиграл два внутренних трофея — Суперкубок и чемпионат Франции. Всего в составе парижан в минувшем сезоне он сыграл 28 матчей, забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач.