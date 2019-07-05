Моуринью ведёт переговоры с владельцем «Гуанчжоу Эвергранд»

Португальский тренер Жозе Моуринью может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд», сообщает The Telegraph.

По информации источника, 56-летний специалист контактирует с самым богатым человеком Китая Хуэй Ка Яном, который является основателем компании Evergrande Group и помогает развивать местный футбол. Стороны обсуждают условия возможной работы португальского наставника не только с «Гуанчжоу Эвергранд», который сейчас возглавляет Фабио Каннаваро, но и со сборной Китая.

Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял с июля 2016 года по декабрь 2018-го. До «МЮ» португалец работал главным тренером в лондонском «Челси», мадридском «Реале», миланском «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и лиссабонской «Бенфике».

