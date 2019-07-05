Де Йонг рассказал, какой номер хотел бы получить в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, под каким номером он хотел бы играть в каталонском клубе.

«Я очень рад и горд находиться здесь. Я хочу поскорее начать играть. Было очень много клубов, которые интересовались мной, но „Барселона“ оказалась наиболее настойчивой, мне было легко сделать выбор. Я всегда испытывал особое чувство к философии Круиффа. Теперь я должен продемонстрировать свои лучшие качества на поле. Я хотел бы получить 21-й номер, это особый номер для меня», — приводит слова де Йонга Tuttomercatoweb.

Напомним, «Барселона» оформила трансфер де Йонга в середине минувшего сезона. По условиям сделки, хавбек провёл остаток кампании в «Аяксе». Сумма перехода 22-летнего футболиста составила € 75 млн.

