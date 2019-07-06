Обухов: приятно было бы забить «Спартаку», но если забью — праздновать не буду

Воспитанник «Спартака» Владимир Обухов, этим летом перешедший в «Сочи», заявил, что обид на родной клуб не держит.

«Забить «Спартаку» было бы приятно, но даже если получится так, что забью, то праздновать не буду. Мне не обидно, что в «Спартаке» сейчас дают дорогу молодым: у каждого своя дорога. Кому-то выпадает шанс, и он им пользуется, а кто-то нет. У всех всё по-разному, но никаких обид нет – просто так получилось. Возможно, тогда был другой период в «Спартаке», но разве на это стоит жаловаться? Тогда был тот момент, сейчас другой, но жизнь продолжается и надо двигаться вперёд. Посмотрим, вернусь ли в «Спартак», когда-нибудь мне бы хотелось вернуться. Всё будет зависеть только от меня. Сейчас же все мои мысли связаны с «Сочи», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.