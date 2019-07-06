Президент «Лилля» подтвердил, что «Ливерпуль» ведёт переговоры c Н. Пепе

Президент «Лилля» Жерар Лопес прокомментировал интерес «Ливерпуля к нападающему Николя Пепе.
«Я знаю, что были переговоры с игроком, но не с клубом. В «Ливерпуле» есть футболисты на этих позициях, но я знаю, что они могут купить Пепе, если кто-то у них уйдёт.
У «Лилля» было два предложения до Кубка африканских наций. Посмотрим, что будет после турнира. Я намерен был выяснить, можем ли мы что-то сделать до Кубка, но агенты попросили у нас немного времени, чтобы рассмотреть другие варианты.
Никогда не говорил, что Пепе стоит € 80 млн. В одном из интервью я сказал, что он стоит от € 40 до 80 млн. Это была шутка», – приводит слова Лопеса RMC Sport.
В сезоне-2018/19 Пепе провёл 38 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился 22 забитыми мячами и 14 ассистами. В гонке бомбардиров Лиги 1 Николя занял второе место, на 11 мячей отстав от форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
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