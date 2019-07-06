«Трабзонспор» могут исключить из еврокубков в сезоне-2020/21 или 2021/22

Арбитражная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов пришла к выводу, что турецкий клуб «Трабзонспор» не выполнил условий мирового соглашения, которое было заключено 20 мая 2016 года, сообщает официальный сайт УЕФА.
В качестве санкций Арбитражная палата ИФКК решила исключить команду из одного розыгрыша еврокубков, в который «Трабзонспор» пробьётся по итогам сезона-2020/21 или 2021/22. Наказание будет отменено, если до 15 октября 2019 года клуб сможет доказать, что выполнил условия по реструктуризации долга, применению новых национальных правил финансового мониторинга и выполнил условия безубыточности на 2019 финансовый год.
Если «Трабзонспор» избежит исключения из еврокубков, он будет оштрафован на 50% призовых за участие в Лиге Европы с сезоне-2019/20.
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