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Тольян может стать игроком «Сассуоло»

Тольян может стать игроком «Сассуоло»
Футбол / Италия 0

Защитник дортмундской «Боруссии» Йереми Тольян, выступавший во второй части минувшего сезона в шотландском «Селтике» на правах аренды, может перейти в итальянский «Сассуоло», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, заинтересованные стороны ведут трансферные переговоры. 24-летний немецкий футболист уже дал согласие на переход. Сообщается, что трансфер может состояться, если итальянский клуб покинет испанский защитник Поль Лирола.

В прошедшем сезоне 24-летний Тольян принял участие в 14 матчей в турнирах на клубном уровне, где сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что защитник «Сассуоло» Мерих Демирал стал игроком туринского «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 18 млн.

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