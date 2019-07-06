Серия А зарегистрировала Тео Эрнандеса игроком «Милана»

Защитник мадридского «Реала» Тео Эрнандес стал игроком «Милана», сообщает Football Italia в своём «твиттере».

По информации источника, сегодня, 6 июля, итальянская Серия А зарегистрировала 21-летнего футболиста игроком «россонери». Защитник подписал с миланским клубом долгосрочный контракт. Сумма трансфера не сообщается.

Эрнандес перешёл в «Реал» летом 2017 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 24 млн. В минувшем сезоне 21-летний защитник выступал на правах аренды за «Реал Сосьедад». В составе клуба он принял участие в 24 матчах чемпионата Испании. На счету игрока 1 забитый гол и 2 результативные передачи. Контракт игрока с «Королевским клубом» был рассчитан до лета 2023 года.