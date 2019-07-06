Португальский спринтер: Роналду никогда не был так быстр, как сейчас

Португальский спринтер Френсис Обиквелу, с которым этим летом тренировался форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказал, что нападающий «старой синьоры» сможет выступать до сорока лет.

«Мы работали над силой и взрывной скоростью, а также над выносливостью. Данные свидетельствуют, что он никогда не был таким быстрым и взрывным, как сейчас. Считаю, с таким отношением он сможет выступать до сорока лет. Криштиану характерен дар любопытства. Он так же важен, как и талант. Он документирует новые методы тренировок, пытается экспериментировать. Увидев его во время тренировок, никогда не подумаешь, что ему уже почти 35 лет», — приводит слова Обиквелу Tuttomercatoweb со ссылкой на Gazzetta dello Sport.