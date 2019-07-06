«Рубин» готов заплатить € 1 млн за защитника «Гётеборга» Старфельта

Защитник «Гётеборга» Карл Старфельт может продолжить карьеру в «Рубине», сообщает Expressen.

По информации источника, казанский клуб уже сделал предложение по 24-летнему игроку. За футболиста «Рубин» готов заплатить порядка € 1 млн. Это примерно та же сумма, которую «Гётеборг» желает получить за своего защитника. Переговоры по трансферу между клубами продолжаются.

Агент игрока Блаш Хоссеини, комментируя интерес к своему клиенту со стороны «Рубина», сказал: «У меня нет информации относительно поступивших предложений. Весной Старфельт был одним из лучших игроков в Швеции, и, конечно, есть клубы, которые заинтересованы в нём».

Ранее интерес к футболисту проявлял «Ростов». Однако клубы не смогли сойтись в цене на футболиста.