Вартапетов: Боккетти — один из лучших легионеров в истории «Спартака»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов в своём «инстаграме» высказался об уходе из клуба итальянского защитника Сальваторе Боккетти.



«Сальва — один из лучших легионеров в истории клуба! С первого дня стал своим, дано не каждому! Грустно, но жизнь продолжается», — говорится в сообщении Вартапетова.



Ранее сообщалось, что Боккетти согласовал контракт с «Дженоа», за который он выступал с 2008 по 2010 год. Также появлялась информация, согласно которой 32-летний итальянец также достиг принципиальной договорённости с «Вероной».



Сальваторе перешёл в «Спартак» из казанского «Рубина» в январе 2013 года. В минувшей кампании игрок принял участие в 22 матчах во всех турнирах. Боккетти выступал в составе таких клубов, как «Асколи», «Фрозиноне», «Дженоа» и «Милан», а также играл за национальную команду Италии.

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