Стало известно, сколько «Атлетико» заплатил «Челси» за трансфер Мораты
Мадридский «Атлетико» заплатил лондонскому «Челси» € 65 млн за полноценный трансфер нападающего Альваро Мораты, сообщает Sky Sports.
Мората перешёл в «Атлетико» на правах аренды до конца сезона-2019/20 в конце минувшего января. За «Челси» 26-летний испанец выступал с лета 2017 года.
В прошлой кампании Альваро на клубном уровне забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу в 41 матче во всех турнирах.
Ожидается, что этим летом «Атлетико» покинет нападающий Антуан Гризманн. Француз рассчитывает продолжить карьеру в каталонской «Барселоне», с которой уже согласовал условия личного контракта.
В минувшем сезоне «Атлетико» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры и дошёл до 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Вы просите нашего игрока, но делаете это без уважения». «Барсой» недовольны
Гризманн достал всех, но опять рискует остаться без трансфера.
- 6 июля 2019
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