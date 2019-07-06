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Стало известно, сколько «Атлетико» заплатил «Челси» за трансфер Мораты

Стало известно, сколько «Атлетико» заплатил «Челси» за трансфер Мораты
Футбол / Англия 0

Мадридский «Атлетико» заплатил лондонскому «Челси» € 65 млн за полноценный трансфер нападающего Альваро Мораты, сообщает Sky Sports.

Мората перешёл в «Атлетико» на правах аренды до конца сезона-2019/20 в конце минувшего января. За «Челси» 26-летний испанец выступал с лета 2017 года.

В прошлой кампании Альваро на клубном уровне забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу в 41 матче во всех турнирах.

Ожидается, что этим летом «Атлетико» покинет нападающий Антуан Гризманн. Француз рассчитывает продолжить карьеру в каталонской «Барселоне», с которой уже согласовал условия личного контракта.

В минувшем сезоне «Атлетико» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры и дошёл до 1/8 финала Лиги чемпионов.

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