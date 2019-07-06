«Зенит» — «Локомотив»: Азмун оформил дубль и вывел свою команду вперёд

В Москве на стадионе «ВТБ Арена» проходит матч за Суперкубок России — 2019, в котором встречаются «Зенит» и «Локомотив». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
В начале второго тайма, на 53-й минуте, когда счёт был 1:1, нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун вывел свою команду вперёд, оформив дубль. Автором голевого паса стал форвард Артём Дзюба.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступают Алексей Стипиди и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Михаил Вилков.
Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а также завоевал Кубок страны, обыграв в финале турнира «Урал» со счётом 1:0.
- 6 июля 2019
-
21:33
-
21:29
-
21:18
-
21:05
-
21:01
-
20:51
-
20:48
-
20:44
-
20:29
-
20:19
-
20:18
-
20:01
-
19:55
-
19:50
-
19:41
-
19:32
-
19:19
-
19:14
-
19:00
-
18:55
-
18:51
-
18:38
-
18:28
-
18:26
-
18:00
-
17:59
-
17:49
-
17:37
-
17:27
-
17:22
-
17:16
-
16:56
-
16:51
-
16:41
-
16:34