«Зенит» — «Локомотив»: Азмун оформил дубль и вывел свою команду вперёд

В Москве на стадионе «ВТБ Арена» проходит матч за Суперкубок России — 2019, в котором встречаются «Зенит» и «Локомотив». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.



В начале второго тайма, на 53-й минуте, когда счёт был 1:1, нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун вывел свою команду вперёд, оформив дубль. Автором голевого паса стал форвард Артём Дзюба.



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступают Алексей Стипиди и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Михаил Вилков.



Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а также завоевал Кубок страны, обыграв в финале турнира «Урал» со счётом 1:0.