Семак — об игре Лунёва: проблема в том, что он вообще пропускает

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру голкипера команды Андрея Лунёва в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом» (2:3).
«Мне тоже показалось, что Лунёв не выручил в первом и третьем голах, но более конкретно моменты рассмотрим позже, сделаем выводы. Вижу ли проблему в пропущенных Лунёвым голах в ближний гол? Проблема в том, что он вообще пропускает. А виноват или не виноват — рассмотрим это позже. Выигрывает и проигрывает вся команда», — передаёт слова 43-летнего специалиста корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
Напомним, «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице, а также завоевал Кубок страны, победив в финале «Урал» из Екатеринбурга со счётом 1:0.
- 6 июля 2019
-
22:56
-
22:43
-
22:43
-
22:30
-
22:28
-
22:28
-
22:19
-
22:17
-
22:03
-
22:00
-
21:56
-
21:52
-
21:47
-
21:43
-
21:41
-
21:36
-
21:33
-
21:29
-
21:18
-
21:05
-
21:01
-
20:51
-
20:48
-
20:44
-
20:29
-
20:19
-
20:18
-
20:01
-
19:55
-
19:50
-
19:41
-
19:32
-
19:19
-
19:14
-
19:00