Семак — об игре Лунёва: проблема в том, что он вообще пропускает

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру голкипера команды Андрея Лунёва в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом» (2:3).

«Мне тоже показалось, что Лунёв не выручил в первом и третьем голах, но более конкретно моменты рассмотрим позже, сделаем выводы. Вижу ли проблему в пропущенных Лунёвым голах в ближний гол? Проблема в том, что он вообще пропускает. А виноват или не виноват — рассмотрим это позже. Выигрывает и проигрывает вся команда», — передаёт слова 43-летнего специалиста корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице, а также завоевал Кубок страны, победив в финале «Урал» из Екатеринбурга со счётом 1:0.