Видео: футболисты «Локомотива» поднимают над головой трофей — Суперкубок России

Московский «Локомотив» одержал победу в матче за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Игра состоялась сегодня, 6 июля, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.



Спустя некоторое время после финального свистка началась церемония награждения, в ходе которой футболисты «железнодорожников» подняли над головой трофей.

Эта победа в Суперкубке России стала для «Локомотива» третьей в истории. Ранее трофей покорялся столичной команде в 2003 и 2005 годах.



Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а также завоевал Кубок страны, одержав победу в финальном матче турнира с «Уралом» со счётом 1:0.