Иванович — о поражении «Зенита» в Суперкубке: ничего страшного не произошло
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал поражение в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом».
Встреча состоялась в столице на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и завершилась со счётом 2:3. «Железнодорожники» вырвали победу в концовке благодаря двум голам полузащитника Алексея Миранчука.
«Мы быстро пропустили, и это сказалось на нашей игре. Потом почему-то не смогли добавить в движении, когда это было необходимо. Второй тайм начали очень хорошо, но потом пропустили два лёгких, необязательных гола и уже не смогли переломить ситуацию. Думаю, что ничего страшного не произошло, нам нужно дальше готовиться к сезону, который будет очень долгим и трудным», — приводит слова Ивановича пресс-служба «Зенита».
Нас ждёт сезон забросов за спину и дальних ударов. РПЛ приспособлена под это
«Зенит» и «Локомотив» уже начали.
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